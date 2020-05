Eisenstraße sprüht vor Ideen für die Zukunft

Eine erstaunliche Entwicklung hat die Marktgemeinde Gresten im Bezirk Scheibbs in den vergangenen Jahren hingelegt. Galt die Ortschaft an der Eisenstraße in früheren Tagen noch ein wenig als verschlafen, ist man mittlerweile in wirtschaftlicher Hinsicht längst kein Nachzügler mehr. „Bei uns bekommt man alles was man für den täglichen Bedarf braucht und noch mehr“, erzählt Walter Unterberger, Obmann der Grestener Wirtschaftsgemeinschaft (GWG).

Dass sich die Infrastruktur (Einkaufsmärkte, neue Unternehmen, Banken, elf Wirtshäuser) in die richtige Richtung entwickelt hat, tut auch der Region gut. Schließlich stellt die Wirtschaft damit rund 700 Arbeitsplätze zur Verfügung.

Einen wichtigen Anteil daran hat auch das GWG-Team rund um Unterberger, Jochen Weissensteiner und Johannes Wolmersdorfer die immer wieder neue Ideen einbringen. Auch wenn sie sich noch eine intensivere Zusammenarbeit mit der Politik wünschen würden, gehen die Projekte bislang auf. So wanderten bereits mehr als 100.000 Gutscheine über den Ladentisch, die wie bares Geld verwendet werden können. Zurzeit tüfteln sie an einer Aktion, die vor allem Lehrlingen Vorteile bringen soll.