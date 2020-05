Sternenglanz am Einkaufshimmel

Gerade in der Vorweihnachtszeit kann die Einkaufsstadt Waidhofen/ Ybbs ihre volle Stärke ausspielen. Das unvergleichliche Ambiente der historischen Altstadt geizt nicht mit Reizen. Shops in engen Gassen und Hinterhöfen, dazu gemütliche Cafés und Restaurants in ehrwürdigen Gewölben machen die Einkaufstour zum Erlebnis. Gezieltes Management der Stadt und eine rührige Unternehmerschaft halfen mit, dass es in der Ybbsstadt fast keine leerstehenden Geschäftslokale mehr gibt.

„Jährlich kommen ein, zwei toll renovierte Altstadthäuser mit einer sensationellen Architektur dazu. Das ist sicher sehr attraktiv“, freut sich Fritz Hölblinger, der Obmann des Vereins Stadtmarketing Waidhofen/ Ybbs, über die prosperierende Innenstadt. 106 Geschäftsleute und Unternehmer sind im Kaufmannsverein organisiert. Wertvolle Ergänzung für den Status als Einkaufszentrum des Ybbstales seien neben dem guten Branchenmix auch die Fülle an Kulturaktivitäten in der Stadt, ist Hölblinger überzeugt. „Das Rothschildschloss mit dem Kristallsaal ist Bühne für hochklassige Events, aber auch eine tolle Kulisse für den Adventmarkt am kommenden Wochenende“, schwärmt der Kaufmannssprecher.

Kunsthandwerk und Schmankerl aller Art warten beim Adventmarkt vom Freitag bis Sonntag. Lauter Gründe um im Weihnachtsgeschäft sogar nach den Sternen zu greifen. „Hol Dir die Sterne vom Einkaufshimmel“ hat die Geschäftswelt als Losung ausgegeben. Beim Weihnachtsgewinnspiel ist als Hauptpreis ein Kleinwagen zu gewinnen. Daneben warten viele wertvolle Preise vom Schmuck bis zur Familien-Skisaisonkarte.