Wie ein Topmodel mit einer Modepanne umgeht

Was würden Sie tun, wenn Ihre Jeans plötzlich an einer denkbar schlechten Stelle reißt? Wahrscheinlich, wenn möglich, in den nächsten Store laufen und schnell ein neues Modell kaufen. Oder schlichtweg den Heimweg antreten. Topmodel Emily Ratajkowski schlug einen anderen Weg ein.

Unfall - oder doch keiner?

Auf ihrem Instagram-Account postete das Model ein Foto, das sie in einem Sessel zeigt. Die Jeans, die die 27-Jährige trägt, hat am Po einen großen Riss. Peinlich ist das der US-Amerikanerin nicht - ganz im Gegenteil. Sie hat den Schnappschuss mit den Worten "Business Casual" untermalt.