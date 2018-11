Topmodel Lauren Hutton will auch mit 75 noch nicht in Pension

Sie machte auch als Schauspielerin Karriere. 1970 drehte Hutton mit Robert Redford den Rennsportfilm "Stromer der Landstraße". In "Ein Mann für gewisse Stunden" (1980) wurde sie von Richard Gere verführt, in der Vampirkomödie "Einmal beißen bitte" (1985) war Jim Carrey ihr Opfer. In diesem Jahr war sie an der Seite von Amy Schumer und Michelle Williams in der Komödie "I Feel Pretty" in der Rolle als Gründerin einer luxuriösen Kosmetikfirma zu sehen.