Ist Victoria's Secret noch zeitgemäß?

Ein Bruch mit Erwartungen – genau das habe man bei VS verabsäumt, konstatiert der Hamburger Werbe-Stratege Branko Presic. „Authentizität macht den Menschen gerade viel Spaß, das Raue, das Menschliche, Nahbarkeit. Niemand will mehr Models sehen, die hungern müssen. Das ist auf die Spitze getriebene Künstlichkeit.“ Er stößt sich an der „altmodischen Darstellung der Frau“: in Unterwäsche und High Heels, vermeintlich schmeichelhaft als Engel verkleidet. „Das konnte man eine Zeit lang so machen, nicht aber, wenn einer Gesellschaft gerade bewusst wird, dass man Frauen stärken muss.“

Frauen wollen sich in der Werbung wiederfinden, statt ein unerreichbares Ideal vorgehalten zu bekommen. Die neuen Engel, so scheint es, tragen weder Flügel noch Stilettos, sondern Dellen, Falten und Rundungen.