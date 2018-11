Bella Hadid schockt vor Victoria's Secret-Show mit Magerfotos

Am Donnerstagabend ist es mal wieder soweit: Da laufen die Engel von "Victoria’s Secret" im Rahmen einer spektakulären Show in New York über den Laufsteg. Highlight der alljährlichen Dessous-Präsentation wird der sündhaft teure " Fantasy-Bra" sein, der heuer von Elsa Hosk getragen wird (dazu mehr).

Bella Hadid schockt mit Mager-Figur

Im Vorfeld der Show gab es aber viel Kritik an dem von dem Unterwäsche-Label kolportierten Körperideal: Man lege in Zeiten, wo kurvige Models endlich auch Beachtung in der Modewelt finden, keinen Wert auf Diversität. Die Models würden sich vor der Show mit unmenschlichen Diäten und Workouts kasteien, um ja kein Gramm Fett zu viel am Körper zu haben, wenn sie in knappen Dessous und Engelsflügeln über den Laufsteg schreiten. Anstatt einen fitten und gesunden Eindruck zu vermitteln, wirken einige der Models zudem alarmierend dünn.

So auch Bella Hadid, die in den Tagen vor der "Victoria’s Secret" Show im Netz für einen Aufschrei sorgte. Die 22-Jährige postete Fotos von sich, die sie bei einem Fitting für das Dessous-Event zeigen. "Ich freue mich wieder, Teil der Show zu sein", schrieb sie und fügte hinzu: "Alle Körperformen sind unterschiedlich und reagieren unterschiedlich auf ein tolles Workout und eine gesunde Diät."