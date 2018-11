Victoria's Secret: Elsa Hosk darf BH mit 2100 Diamanten tragen

Jedes Jahr wählt der Unterwäscheriese Victoria's Secret ein Model aus, das bei der berühmten Fashion Show, die heuer am 8. November stattfindet und Anfang Dezember ausgestrahlt wird, den teuersten BH der Kollektion präsentieren darf. Topmodels wie Gisele Bündchen und Adriana Lima trugen bereits die exklusive Dessous-Kreation, für die das Designteam jedes Mal mit unzähligen Edelsteinen arbeitet.

BH für eine Million Dollar

Heuer wird erstmals Elsa Hosk die Ehre zuteil. Bei einem Pressetermin in New York zeigte die Schwedin den anwesenden Fotografen den diesjährigen Fantasy Bra. "Es ist einer der schönsten Fantasy Bras, die ich in meiner Karriere gesehen habe - und er passt super zu meinem Stil", sagte die 29-Jährige.