Dessous-Label vor dem Aus? Victoria's Secret steckt in der Krise

"Es scheint, als ob niemand mehr Victoria's Secret will" - so brachte das Branchenmagazin WWD vergangene Woche die aktuelle Lage von Victoria's Secret auf den Punkt. Das Unterwäsche-Label verzeichnete im Juni einen unerwarteten Umsatzeinbruch - und das trotz groß angelegtem Ausverkauf und starker Preisreduktionen bei den Kollektionen.

"Game Over"

Für die US-amerikanische Investmentbank Jefferies ist die Sache klar: "Game Over", sagte der Analyst Randal Konik im Zuge einer Analyse. Die Dessous-Firma, die mit spektakulären Fashion Shows weltberühmt wurde, habe massiv an Kundenströmen und dementsprechend an Marktanteilen verloren. Allein seit Anfang dieses Jahres fiel der Wert der Aktie der Muttergesellschaft L Brands um ganze 50 Prozent. Vor allem Pink, die jüngere und preiswertere Linie von Victoria's Secret, stecke seit Langem in Schwierigkeiten.