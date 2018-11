"Wir sind alle Engel": Protest-Modeschau gegen Victoria's Secret

Am Donnerstag ist es wieder soweit. In New York findet die alljährliche Victoria's Secret Fashion Show statt, bei der Topmodels wie Gigi Hadid und Kendall Jenner die Unterwäsche-Kreationen der US-Firma präsentieren werden. Seit über 20 Jahren war die Faszination rund um das spektakuläre Event ungebrochen, doch seit einiger Zeit muss sich das Unternehmen immer mehr Kritik gefallen lassen. Man lege in Zeiten, wo kurvige Models endlich auch Beachtung in der Modewelt finden, keinen Wert auf Diversität.

Wir sind alle Engel

Deshalb haben sich nun einige Laufstegschönheiten zu einem Protest gegen Victoria's Secret entschlossen. Supermodel Robyn Lawley hat eine Petition ins Leben gerufen, in der sie Menschen zum Boykott der Show aufruft. "Bis sich Victoria's Secret dazu verpflichtet, ALLE Frauen auf seiner Bühne zu repräsentieren, rufe ich zu einem kompletten Boykott der diesjährigen Show auf", schrieb die Britin. Es sei an der Zeit, dass der Dessous-Konzern realisiere, dass Kaufkraft von allen Frauen ausgehe, ganz gleich welches Alter, welche Größe oder Herkunft.