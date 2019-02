Lagerfelds Tod: Jetzt beginnt der Ansturm auf seine Entwürfe

In der Wiener Chanel-Filiale hört das Telefon seit Dienstag fast gar nicht mehr auf zu klingeln. Die Nachricht von Karl Lagerfelds Tod hat nicht nur die Modebranche in Aufruhr versetzt. Für zahlreiche Fans des legendären Designers heißt es jetzt schnell sein: Sie wollen noch eine seiner Kreationen ergattern, bevor es zu spät ist. Die Luxus-Secondhand-Plattform Vestiaire Collective verzeichnete alleine von Montag auf Dienstag einen Anstieg von rund 27 Prozent bei den Suchanfragen nach Lagerfelds Entwürfen. Es sind besondere Erinnerungsstücke an eine Ära, die nun zu Ende geht.

Stammkunden investieren in die teuersten Entwürfe, die derzeit in der Filiale hängen. Key Pieces, so werden die wichtigsten Stücke einer Kollektion genannt, sind unter langjährigen Chanel-Anhängerinnen jetzt gefragter denn je. Ob aufwendiges Kleid oder ausgefallener Mantel – kostspielig sind solche Teile auf jeden Fall.

Jene mit enden wollendem Budget könnten sich jetzt den Wunsch von einer Chanel-Tasche oder -Schuhen erfüllen. Das Taschenmodell „Timeless Classic Flap“ erfreut sich aktuell besonders hoher Beliebtheit: Das Accessoire wurde 1983 vom Modekaiser persönlich erfunden – in jenem Jahr, als er zum Kreativdirektor von Chanel ernannt wurde. Kostenpunkt für die mittlere Größe: 4800 Euro.