Karl und ich: Mode-Doyenne über ihre Begegnungen mit Lagerfeld

Er saß an dem Tisch, an dem schon Coco Chanel gearbeitet hatte. Einen besseren Platz hätte es nicht geben können, um Karl Lagerfeld kennen zu lernen. In der Rue Cambon in Paris Mitte der 1980er Jahre. 1983 hatte der Modeschöpfer dort als Kreativdirektor zu arbeiten begonnen. Hatte das großartige, aber nach dem Tod Coco Chanels 1971 etwas verstaubte Modehaus bereits wieder in lichte Höhen geführt.

Natürlich sprachen wir zuerst über seine aktuelle Mode. Doch als ich Karl Lagerfeld erzählte, dass ich aus Österreich stamme, begann er erstens sofort auf Deutsch zu sprechen. Und wechselte von sich aus auch das Thema. „Sie wissen ja, dass das Chanel-Kostüm seinen Ursprung in Salzburg hat.“

Ich: „Nein, weiß ich nicht. Bitte erzählen Sie mir davon.“