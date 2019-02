Modezar Karl Lagerfeld ist tot

Gesundheitlich wirkte Lagerfeld seit Längerem angeschlagen. Im Dezember 2017 war der Deutsche bei seiner Show in Hamburg unsicher auf den Beinen. Im Jänner 2019 fehlte er erstmals in seiner Karriere als Chanel-Chefdesigner bei seiner eigenen Show. 1983 war er zum Kreativdirektor des französischen Luxusmodehauses ernannt worden. Damals hieß es offiziell: Der 85-Jährige sei in der Früh müde gewesen.

Am Dienstag, den 5. März, findet die Chanel-Show im Pariser Grand Palais erneut ohne Karl Lagerfeld statt. Wie auch im Jänner wird wohl seine rechte Hand Virginie Viard den Applaus der Chanel-Fans entgegen nehmen. Es ist die letzte Kollektion aus der Feder des legendären Modemachers.

