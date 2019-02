Mailand: Fendi verabschiedet sich unter Tränen von Lagerfeld

"Nahbar. Lustig. Keck. Sehr direkt", so erinnert sich die Influencerin Nina Suess an eine Begegnung mit Karl Lagerfeld, hier bei Fendi. Was sie von ihm gelernt hat? "Wenn man sich ein Ziel setzt und es wirklich erreichen will, dann schafft man es auch." Und was schätzte Marcus Luft, stellvertretender Chefredakteur der Gala, an Karl Lagerfeld? "Er hat verstanden, dass man Mode für die Medien spektakulär inszenieren muss, dabei aber nie die Bedürfnisse der Kunden vergessen darf. In jeder Saison gab es ein Must-have, etwas, was jede Frau unbedingt haben wollte", sagt er.

Die spektakulärsten Modeschauen, zu denen Karl Lagerfeld lud