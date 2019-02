Als Mode-Zar Karl Lagerfeld Jeannine Schiller um Rat bat

Und jetzt kommt’s: „Er hat mich angerufen und gefragt: ,Frau Schiller, was soll ich anziehen, wie wollen Sie mich haben?‘ Ich habe das so toll gefunden, dass er, der ja schon damals ein großer Modeschöpfer war, mich fragte, was er anziehen soll! Das war für mich so ein Erlebnis – das vergesse ich niemals“, so die Charity-Lady, immer noch ein bisserl aufgeregt, zum KURIER.