London: Mit dieser Frisur hat sich Meghan noch nie gezeigt

Seit einem dreiviertel Jahr ist Meghan nun offizielles Mitglied der britischen Royals. Und auch, wenn sie sich deutlich lässiger kleiden darf, als ihre Schwägerin Kate, werden auch ihre Looks immer vornehmer. Aktuellstes Beispiel war ihr Auftritt am Donnerstag, den sie an der University of London als Patronin der Association of Commonwealth Universities (ACU) absolvierte. Die Herzogin zeigte sich bei diesem Termin erstmals mit einem strengen Dutt.

Streng statt lässig

Bis dato zeigte sich die ehemalige Schauspielerin stets entweder mit offenem, leicht gewelltem Haar oder ließ es zu einem bewusst unordentlichen Dutt hochstecken. Selbst bei der Hochzeit mit Prinz Harry hatte Meghan auf eine strenge Hochsteckfrisur verzichtet. "Wir wussten, was wir machen wollten. Wir wollten etwas Müheloses und Zeitloses und nichts Gekünsteltes", sagte damals der Starfriseur Serge Normant.