Diese Designerin betont Fettpölster, anstatt sie zu verstecken

Der Rock wird als "figurfreundlich" beworben, das Oberteil als "wahrer Schlankmacher" bezeichnet - Mode wird nach wie vor oft auch als Mittel zum Zweck gesehen. Sie soll hier kaschieren und lieber dort betonen. Karoline Vitto Gomes will Frauen von diesen althergebrachten Mode-Diktaten befreien. Die Brasilianerin entwarf eine Kollektion, die Fettpölster betont anstatt sie zu verstecken.

Bei der Abschlussshow am Royal College of Art, wo sie Modedesign studierte, präsentierte Gomes Kleider mit Cut-outs, bei denen der scheinbare Makel in den Fokus gerückt wird. Fettpölster, die normalerweise nicht zu sehen sind, akzentuiert die Designerin mit Metalldetails und Gummibändern.

"Komplexe Beziehung zu meinem Körper"

Sie selbst präsentierte die Looks auf dem Laufsteg. Ein logischer Schritt für Gomes, hat sie doch selbst jahrelang unter dem Schönheitsdruck gelitten. "Ich bin in Brasilien aufgewachsen, wo wir sehr strenge Beauty-Ideale haben", sagte sie im Interview mit Dazed. "Jeder geht ins Fitness Center, Plastische Chirurgie ist überall - ich hatte immer eine sehr komplexe Beziehung zu meinem Körper."