Victoria's Secret bucht Transgender-Model: Marketing-Chef geht

In den vergangenen Jahren hagelte es für Victoria's Secret zahlreiche Negativ-Schlagzeilen: Die Models wurden trotz Body-Positivity-Bewegung immer dünner, vergangenes Jahr sorgte Razek für Aufruhr, als er sagte, dass er niemals ein Transgender-Model casten würde. Auf die Frage, warum das für ihn nicht in Frage käme, sagte dieser gegenüber der Vogue, dass die Öffentlichkeit "kein Interesse" an Inklusion habe. "Die Show ist eine Fantasie", war seine eindeutige Antwort.

Ed Razeks Position wird laut der New York Times vorerst von Ed Wolf und Bob Campbell, Senior Vize-Präsident und Vize-Präsident der Kreativabteilung, eingenommen. Ob Victoria's Secret seine sinkenden Verkaufszahlen und das angeknackste Image retten kann, muss sich erst zeigen. Zuerst muss sich das Unternehmen um den aktuellsten Skandal kümmern: Leslie Wexner, Geschäftsführer der Muttergesellschaft L Brands, pflegte jahrelang eine enge Bindung zu Jeffrey Epstein. Der US-Unternehmer muss sich wegen Sexhandels und jahrelangen Missbrauchs minderjähriger Mädchen vor Gericht verantworten. Er soll sich in den Neunzigern als Talent-Scout von Victoria's Secret ausgegeben haben, um Frauen auf sein Hotelzimmer zu locken und sie dort zu überfallen.