Was das Model aus der Bebe Young Care-Werbung heute macht

Vor zwei Jahren wagte Maximova den nächsten Schritt und lancierte ihre erste Kollektion. Als vom "Bohemian-Stil inspiriert" beschreibt die Schmuckdesignerin ihre Stücke, bei denen sie mit Kristallen und Edelsteinen wie Saphiren und Rubinen arbeitet. Produziert werden die Kreationen in Deutschland. Bei der Kollektion für nächstes Jahr soll Nachhaltigkeit im Mittelpunkt stehen - mehr will sie noch nicht verraten.

"Vieles habe ich mir mittels Learning by Doing angeeignet", erzählt die 35-Jährige. "Und ich arbeite mit einer Goldschmiedin zusammen, von der ich natürlich sehr viel lerne." Für die Lookbook-Fotos stellt sie sich selbst vor die Kamera. "Es war zu Beginn die einfachste Lösung, außerdem weiß ich natürlich am besten, wie ich den Schmuck rüberbringen möchte."