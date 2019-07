Neuer Store: Filigraner Schmuck, Mode und leistbare Einrichtung

Warum nicht zusammentun? Dieser Gedanke kam irgendwann Eva Haddad und Dana Zavidei-Meijerhof. Die eine stellt handgefertigten Schmuck her, die andere designt Wickelkleider. Die Frauen lernten sich vor einigen Jahren in Wiens überschaubarer Mode-Szene kennen und eröffneten nun in der Gumpendorfer Straße 76 ihren gemeinsamen Concept Store namens Wow.

Einrichtung gleich bestellen

Haddad fertigt ihre Schmuckstücke aus recyceltem Sterling-Silber, welches sie anschließend mit Rhodium überzieht. Inspirieren lässt sich die Wiener Schmuckdesignerin von den vielen Perlenketten ihrer Großmutter, jedoch finden Kunden neben auffälligeren Stücken auch Filigranes in Form von dünnen Ringen und zarten Ketten.