"Höhle der Löwen": Warum das Deo Soummé kritisch zu sehen ist

Bereits seit ihrer frühen Kindheit litt Sümmeyya Bach unter äußerst starkem Schwitzen. Die junge Frau hat Hyperhidrose, eine Fehlfunktion des Schwitzens an Teilen oder am gesamten Körper. Der Leidensdruck war irgendwann so groß, dass sie beschloss, ihr eigenes Antitranspirant zu entwickeln.

Wirkt nur dank Aluminium

In der aktuellsten Folge von "Höhle der Löwen" präsentierte die Deutsche nun ihre Erfindung namens " Soummé Novel Protection", die sie seit 2015 online vertreibt. Das Besondere im Vergleich zu Konkurrenzprodukten: Es müsse nur einmal pro Tag in den ersten ein bis drei Tagen aufgetragen werden. Danach nur noch nach Bedarf. Sümmeyya Bach selbst benutzt es zweimal pro Woche.

Als finanzielle Unterstützung hofft Sümmeyya auf 150.000 Euro für zehn Prozent ihres Unternehmens. Die Investoren zeigen sich begeistert von Bachs Idee, da die Margen und die Zielgruppe sehr groß sind. Die 31-Jährige geht schließlich mit Ralf Dümmel einen Deal ein.