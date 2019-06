Stiftung Warentest: Dieses Billig-Deo schnitt am besten ab

Die nächste Hitzewelle steht vor der Tür - und damit steigen die Anforderungen an das Deo. Vor schlechten Gerüchen soll es schützen und die Achseln möglichst trocken halten. Stiftung Warentest hat insgesamt 16 Produkte unter die Lupe genommen worden. Das Fazit: Der Preis ist kein Kriterium für Qualität.

Jedes Testprodukt wurde von 20 Personen vier Tage lang einmal täglich unter einer Achsel appliziert, die andere Achsel blieb unbehandelt. Nach 24 Stunden rochen geschulte Prüfer an den Teilnehmern.

Teure Produkte halten nicht, was sie versprechen

Sehr positiv fiel das Ergebnis beim Test der fünf Antitranspirants aus. Noch nie zuvor in einer Stiftung Warentest-Untersuchung schützten Produkte so gut vor dem Schweißfluss, wie folgende: "Anti-Transpirant Original Dry" von Balea, "Cien Natural Minerals with Aloe Vera Antitranspirant" von Lidl und "Maximum Protection Anti-Transpirant Creme Clean Scent" von Rexona.

Die ersten beiden Produkte wurden mit "gut" bewertet, nur jenes von Rexona musste auf "durchschnittlich" abgewertet werden, da es Lilial enthält. Der Duftstoff steht im Verdacht das menschliche Erbgut zu verändern.

Großer Wermutstropfen: Wer die Menge des Schweißes mindern möchte, kommt nach wie vor nicht an Aluminiumsalzen vorbei. Dieses kann sich im Körper anreichern und steht im Verdacht, Brustkrebs zu fördern. Da die Studien dazu widersprüchlich sind, rät Konsument (in dessen Juli-Ausgabe der Test in voller Länge nachzulesen ist) dazu, Antitranspirants nie auf frisch rasierte Haut aufzutragen.

Die Sticks von La Roche-Posay und Ben&Anna sowie der Deoblock von Lush werden damit beworben, dass sie vor Achselschweiß schützen. Hier war die Wirkung verglichen mit Antitranspirants jedoch schwächer. Das Produkt von Lush ("T‘eo Festes Deo") konnte überhaupt nicht überzeugen und wurde deshalb mit einem "nicht zufriedenstellend" bewertet.

Die meisten Prozentpunkte unter den Deos im Test verzeichnete schließlich ein Billig-Produkt: "Deo Wasserlilie 48h" von CD.