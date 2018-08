Hitze-Test: Welches aluminiumfreie Deo wirkt am besten?

"Mineral Deodorant" von Vichy

Das Produkt: Kein Alkohol, kein Aluminium, ohne Parabene. Zinkglyconat soll geruchshemmend wirken, Thermalwasser beruhigt die Haut.

Fazit: Eines der wenigen aluminiumfreien Roll-on-Produkte auf dem Markt und deutlich angenehmer in der Handhabung als die Cremes. Die fast geruchlose Formulierung brennt nicht auf der Haut und hat am Testtag (34 Grad) auch nach einer Radtour den Schweißgeruch im Zaum gehalten. Preis: 11,25 Euro - und somit absoluter Preis-Leistungs-Sieger. In Apotheken erhältlich.

"Deodorant Spray" von Organic Pharmacy

Das Produkt: Mit desodorierendem Salbei und Rosmarin, ohne Chemikalien.

Fazit: Alkohol steht bei diesem Deospray gleich an dritter Stelle auf der Liste der Inhaltsstoffe. Direkt nach der Rasur aufgetragen brennt das Produkt und ist deshalb nichts für sehr sensible Hauttypen. Im Büro wirkt der Spray ausreichend, bei sportlicher Aktivität jedoch nicht mehr. Preis: 29,95 Euro. Erhältlich bei Staudigl.

"Pure Deospray Natural Freshness" von Borotalco

Das Produkt: Zwar aluminiumfrei, jedoch steht Alkohol an erster Stelle, dahinter folgen bedenkliche Inhaltsstoffe wie Butan und Glycerin.

Fazit: Brennt nach dem Auftragen auf der Haut, wirkt jedoch zuverlässig den ganzen Tag lang. Liegt mit 2,99 Euro preislich deutlich unter anderen Produkten, jedoch weder vegan, bio oder mit natürlichen Inhaltsstoffen. Erhältlich bei Bipa und in Supermärkten.