Für Smalltalk-Hasser: Bei diesem Friseur wird schweigend geschnitten

"Heute noch etwas Schönes vor?" - kaum sitzt man im Friseurstuhl, beginnt der Smalltalk. Viele Kunden genießen das, pflegen sie zu ihrem Haarstylisten doch seit Jahren zu gehen. Man kennt sich, man mag sich und tauscht sich dementsprechend auch gerne aus.

Doch es gibt auch eine andere Kundengruppe. Jene, die die Beautyauszeit dafür nutzen will, einfach mal nicht reden zu müssen. Für diese Kunden bietet der Londoner Not Another Salon nun einen eigenen Service an.

Silent Cut

"Silent Cut" nennt sich der Haarschnitt, bei dessen Buchung der Kunde automatisch dem Friseur vermittelt: Ich möchte ein wenig zur Ruhe kommen - und keinen Smalltalk. Damit wird die für viele unangenehme Situation umgangen, dem Friseur sagen zu müssen, dass man nicht in der Stimmung für Plaudereien ist.