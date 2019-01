Drei Styling-Ideen für mittellanges Haar

Bereits im vergangenen Jahr hat der Bob sein großes Comeback erlebt, heuer geht der Hype um den mittellangen Haarschnitt weiter. Doch wie stylt man die Zwischenlänge, die nicht so unaufwendig ist wie ein Kurzhaarschnitt? Ein paar Ideen für all jene, die nach vielen Jahren langer Mähne noch nicht so recht wissen, wie sie mit der neuen Länge umgehen sollen - oder ihre Haare gerade herauswachsen lassen.

Doppelter Pferdeschwanz

Zuhause und im Fitness-Center reicht der altbekannte Pferdeschwanz allemal. Für eine Party darf es aber ruhig mal die aufwendigere Version sein. Zuerst die Haare am Oberkopf zu einem Schwanz binden und dabei den unteren Teil auslassen. Die Längen antoupieren und anschließend die gesamten Haare zu einem zweiten Pferdeschwanz im Nacken zusammenbinden. Für einen besonders femininen Look kann zusätzlich ein Satinband verwendet werden.