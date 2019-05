Dieser Trend-Haarschnitt ist ideal für dickes und gerades Haar

Der Friseur teilt die trockenen Haare in gleichmäßige Strähnen ein und schneidet sie horizontal. Im kurzen Video, das der Profi auf seinem Instagram-Account hochlud, ist zu sehen, wie er zuerst am Hinterkopf beginnt. Was auf den ersten Blick wie sehr ungenaues Schneiden aussieht, wird am Ende zu einem lässigen Bob. Es wird nicht einfach ein gerader Schnitt gemacht, sondern viele schräg angesetzte.