So sieht die erste Chanel-Kollektion ohne Karls Ideen aus

Bei der Chanel-Cruise-Show 2019/20 zeigte Karl Lagerfelds Nachfolgerin Virginie Viard zum ersten Mal eine Kollektion, die ohne das Mitwirken des Designers entstanden ist.

Chanel wird jünger

Viard präsentierte am Donnerstagmittag einen neuen tragbaren Look, der vor allem mit schwarzen Leggings unter Tweed-Blazern in knalligen Bonbonfarben hervorstach. Er mutet ein wenig jünger an, ebenso ein wenig sportlicher.