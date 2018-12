Filmfestival in Kairo: Schauspielerin droht für sexy Kleid Gefängnis

Fünf Jahre im Gefängnis könnten Rania Youssef bevorstehen - und das nur, weil sich die Schauspielerin für den Besuch des Filmfestivals in Kairo für ein durchsichtiges Kleid, das den Fokus auf ihre Beine setzte, entschieden hatte. In Hollywood nicht der Rede wert, sorgte das schwarze Ensemble, unter dem die Ägypterin einen Body trug, in ihrem Heimatland für Empörung.

"Habe mich verkalkuliert"

Mehrere Anwälte haben Anklage gegen die 44-Jährige wegen "Anstiftung zur Ausschweifung" eingereicht. Laut The Telegraph habe Youssef laut den Anwälten einen "obszönen Akt in der Öffentlichkeit" begangen und die Normen der ägyptischen Gesellschaft verletzt. Der Auftritt der Schauspielerin habe gesellschaftliche Werte und Traditionen sowie moralische Vorstellungen nicht befolgt.