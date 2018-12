Schönheitsideale: "Hört auf, eure Körper wie Mode zu behandeln"

In einem weiteren nachbearbeiteten Foto zeigt Ho, dass in den Fünfzigerjahren genau das Gegenteil der Fall war. Frauen, die wie Marilyn Monroe aussehen wollten, gingen sogar so weit, Medikamente zur Gewichtszunahme einzunehmen, obwohl in den Zwanzigerjahren noch kleine Brüste und eine burschikose Figur gefragt waren.

Kaum zu glauben, dass bis 1700 Frauen auf keinen Fall dünn sein wollten - immerhin galten ausladende Kurven als Zeichen für Wohlstand.