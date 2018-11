Kurvig: Südtiroler Model kämpft für gesunde Körperwahrnehmung

Als " Model ohne Modelmaße" beschreibt sich Julia Psenner selbst. Mit ihren Kolleginnen, die in Paris oder New York auf den Laufstegen zu sehen sind, hat die Südtirolerin wenig gemein - und das ganz bewusst. Die Haare sind in kräftigem Rot gefärbt, die Arme mit bunten Tattoos übersäht und der Körper kurvig.

Kein Kilo darf weg

"Schönheit ist für mich, wenn man jemandem ansieht, dass er sich wohlfühlt", sagt Psenner im Interview mit dem ORF. So selbstbewusst war das gefragte Tattoo-Model jedoch nicht immer. Als Jugendliche habe sie nicht jenes Selbstwertgefühl wie heute gehabt. "Dann wäre so vieles einfacher gewesen."