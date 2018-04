Dieses Model bricht mit gängigen Schönheitsidealen

Wer sich für Kosmetik interessiert, kommt am Thema Augenbrauen seit einigen Jahren nicht mehr vorbei. In eigenen Studios werden sie gezupft, gewachst und die Form später mit Puder, Gel und Co. perfektioniert. Wild wuchern lässt sie kaum noch jemand. Sophia Hadjipanteli interessieren solche Schönheitsideale nicht. Das Model färbte sich durch Zufall seine blonden Augenbrauen schwarz und anstatt die Härchen zwischen den Augen zu entfernen, beschloss die junge Frau, sie so zu belassen. Ihre Monobraue hat die Halb-Griechin mittlerweile zum Markenzeichen gemacht. Auf Instagram folgen ihr 169.000 Fans und sie gibt für internationale Magazine Interviews.