Paris Hilton: Zwillinge für die Hotel-Erbin und Ehemann Carter Reum?

Wird Paris Hilton bald ein Kind bekommen? Wenn es nach ihr geht, am Liebsten sogar gleich mehrere. Vor wenigen Monaten gab sie ihrem Partner Carter Reum das Jawort. In einer Folge des Podcasts "The Bellas" von Nikki und Brie Bella sprach die Hotel-Erbin über ihre Familienpläne.

Paris Hilton möchte Zwillinge bekommen

Am 11. November heiratete das ehemalige "It-Girl" Paris Hilton ihren Partner Carter Reum. Ihre Liebesgeschichte wurde sowohl vor als auch während und nach der Trauung mit Kameras begleitet und in Form einer eigenen Reality-Show unter dem Namen "Paris in Love" veröffentlicht. Doch auch in Interviews zeigt sich die 41-Jährige immer wieder offen zu ihrem Privatleben. In einem Podcast-Interview sprach sie kürzlich über ihren Kinderwunsch.