Ehekrise vorprogrammiert? Carter Reum zeigt sich genervt von Paris Hilton

Paris Hilton fragte ihren damals noch Verlobten vor der Kamera: "Wenn es eine Sache an mir gäbe, die du ändern könntest, was wäre das?" Gleich wusste Carter Reum eine Antwort darauf: "Nun, da ist eine Sache. Du bist ein bisschen weniger organisiert, als mir lieb ist", und fügt hinzu: "Ich gebe nur deiner Kreativität die Schuld." Der Reality-Star reagierte: "Das Leben könnte schlimmer sein." Schnell ruderte der Unternehmer zurück: "Viel schlimmer", und versicherte Hilton: "Ich sage den Leuten immer, wenn du nicht chaotisch wärst, wenn es nicht eine kleine Sache gäbe, die nicht perfekt an dir wäre, würde ich dir selbst nicht glauben, dass du echt bist."

Ob Hiltons chaotische Art in Zukunft für Reibereien in ihrer Ehe mit Reum sorgen wird, wird sich erst zeigen. Noch scheint der Unternehmer jedenfalls ein Auge zuzudrücken, wenn es um den mangelnden Ordnungssinn seiner Liebsten geht. Aktuell werkelt das Paar fleißig an seinen Familienplänen. Denn wie Paris Hilton erst kürzlich verriet, wünscht sie sich gleich mehrere Kinder.