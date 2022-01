Paris Hilton-Mutter: Streit mit Schwiegersohn Cater Reum

Ist die Mutter von Paris Hilton etwa ein "Schwiegermonster"? Während der Hochzeitsvorbereitungen von Kathy Hiltons Tochter und dessen mittlerweile angetrautem Ehemann Carter Reum, kam es laut einem Interview zu einigen Meinungsverschiedenheiten zwischen der 62-Jährigen und ihrem neuen Schwiegersohn.

Kathy Hilton: Streit mit Schwiegersohn Carter Reum?

Während eines Auftritts in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" am Montag erklärte Kathy Hilton, dass sie das Gefühl hatte, dass der damals noch Verlobte von Tochter Paris Hilton zu sehr in die Hochzeitsplanung verwickelt war, bis zu dem Punkt, an dem er sie damit sogar beleidigte.