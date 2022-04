Brooklyn Beckhams Mega-Hochzeit: Welche Stars waren dabei und wer fehlte?

Die große Hochzeit von David Beckhams ältesten Sohn Brooklyn fand gestern statt. Der 22-Jährige hat seine Partnerin Nicola Peltz in Palm Beach geheiratet. Die 27-jährige Braut schritt in einem Kleid von Luxus-Designer Valentino zum Altar. Die dreitägigen Feierlichkeiten, die bereits am Freitag mit einem glamourösen Probe-Dinner starteten und heute mit einem gemeinsamen Brunch enden, ließen sich auch viele Stars nicht entgehen. Unter den 300 Gästen fehlten jedoch auch einige Gesichter, mit denen viele Fans gerechnet hatten.

Beckham und Peltz: Diese Stars waren bei der Hochzeit

Klarerweise war die gesamte Familie Beckham beim großen Tag von Brooklyn anwesend. Seine Brüder Romeo und Cruz standen ihm als Trauzeugen zur Seite und seine Schwester Harper durfte Blumenmädchen sein. Neben Brooklyns berühmten Eltern, Victoria und David Beckham, war auch die Familie von Nicola Peltz vor Ort. Unter den Gästen der Mega-Hochzeit fanden sich auch einige Promis.