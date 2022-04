Seltenheit: Victoria Beckham teilt Foto von ihrer Schwester

Victoria und David Beckham sowie ihre vier Kinder zeigen sich oft in der Öffentlichkeit. Immer wieder posieren sie für Kameras auf roten Teppichen, lassen ihre Fans auf Social Media an ihrem Leben teilhaben und zeigen sie sich in TV und Medien. Die jüngere Schwester von "Posh"-Spice meidet das Rampenlicht dafür eher. Nun gab es ein seltenes Foto vor Brooklyn Beckhams großer Hochzeit.

Victoria Beckham: Seltenes Foto mit ihrer Schwester Louise

Am 9. April steigt die große Promi-Hochzeit des Jahres. Brooklyn Beckham wird seiner Verlobten Nicola Peltz das Jawort geben. Sogar der knallharte Ehevertrag soll bereits abgeschlossen worden sein. Doch bevor es zur Star-besetzten Zeremonie geht, hatte Familie Beckham noch ein anderes Ereignis zu feiern.