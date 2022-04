Brooklyn Beckham & Nicola Peltz: Knallharter Ehevertrag - es geht um Milliarden

Geschützt wird aber nicht etwa primär das Beckham-Imperium, sondern das des Peltz-Clans. Während Brooklyns Eltern rund 380 Millionen Pfund (rund 452 Millionen Euro) auf dem Konto haben, schätzt die Daily Mail das Vermögen von Nicolas Vater auf rund 1,3 Milliarden Pfund (umgerechnet circa 1,5 Milliarden Euro).

Auch wenn ein Ehevertrag alles andere als romantisch ist - die Vorfreude auf die Hochzeit dürfte das prophylaktische Abkommen nicht trüben. Der Countdown zur Hochzeit läuft jedenfalls und die Zeremonie, die am Samstag auf dem Anwesen der Peltz-Familie in Palm Springs, Florida, stattfindet, nähert sich in Riesenschritten.

Peltz traut sich in Valentino-Dress

So manch Detail zum Jawort ist schon bekannt: So soll Peltz Leslie Fremar – eine Stylistin, die mit Hollywood-Stars wie Demi Moore und Charlize Theron zusammengearbeitet – der Braut in spe bei der Auswahl des Brautkleides geholfen haben. Peltz hat inzwischen bestätigt, dass ihr Kleid von Pierpaolo Piccioli des Modehauses Valentino entworfen wurde. Aus diesem Anlass ist das Paar im Vorfeld der Trauung sogar eigens zum Hauptsitz von Valentino in Rom gereist.