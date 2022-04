Vor Brooklyns Hochzeit: Die Beckhams gönnen sich Urlaub auf Luxus-Yacht

Mit dabei im Luxus-Yacht-Urlaub waren auch Beckham-Tochter Harper und Sohn Romero.

Mittlerweile ist das Ehepaar aber wieder an Land gegangen. Immerhin wird es vor Beckhams Jawort wohl noch so einiges organisatorisches zu tun geben. Einem strahlenden, sonnengeküssten Teint bei der Hochzeit steht aber nichts mehr im Weg. Victoria Beckham sah jedenfalls gut gebräunt aus, als sie am Montag zusammen mit ihrem Ehemann, Romeo und Harper die Yacht verließ. Die Modedesignerin ließ ihre Beine in einem figurbetonten Minikleid aufblitzen, als sie von Bord der Yacht, die den Namen Seven, stieg.

Hochzeit mit Meghan und Harry?

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz haben ihre Beziehung im Jänner 2020 öffentlich gemacht. Im Juli 2020 hielt der Nachwuchsfotograf um die Hand der Schauspielerin an, deren Vater der milliardenschwere Unternehmer und Snapple-Gründer Nelson Peltz ist. In Anbetracht des beachtlichen Peltz-Vermögens und des finanziellen Status' der Beckhams wird erwartet, dass das Jawort der beiden Turteltauben mit einigem an Luxus aufwarten wird. Ja, selbst Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen auf der Gästeliste stehen. Da wundert es auch nicht, dass sich Brooklyns Familie vor dem Hochzeitsfest lieber ganz dekadent an Deck ihrer edlen Yacht bräunen lässt als im Solarium.