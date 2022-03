Gefährliche Fan-Liebe: David Beckham und Co. kämpfen gegen Stalker

Wie würde man wohl reagieren, wenn einen plötzlich ein Brief mit absolut seltsamem Inhalt erreicht? 2016 schrieb eine Frau an Ex-Fußballstar David Beckham (46) und behauptete, die Mutter seines Nachwuchses zu sein. Um welches der vier Kinder es sich dabei handeln soll, ging aus dem Schreiben nicht hervor.

David Beckham beteuerte jedenfalls, dass die Mutter all seiner Kinder Victoria Beckham (47) sei. Wenn es dabei geblieben wäre, hätte man es als irritierendes Ereignis abtun können, doch so schnell wollte sich die Dame nicht abwimmeln lassen. Sie tauchte auf den Grundstücken der Beckhams in London und Oxfordshire auf.