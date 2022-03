"Erfüllter Traum": Erfolgswelle für Pamela Anderson

Vor wenigen Wochen erschien die Serie "Pam & Tommy" über Andersons Beziehung mit Rocker Tommy Lee auf den Streaming-Plattformen Disney+ und Hulu. Fokus der Serie, in der Hollywood-Star Lily James als die Schauspielerin zu sehen ist, ist der Skandal um ein privates Sex-Video der "Baywatch"-Darstellerin und ihres damaligen Ehemanns, welches Mitte der 1990-Jahre gestohlen und veröffentlicht wurde. Anderson sei an der Produktion der Sendung aber nicht beteiligt gewesen und habe sich auch bewusst davon distanziert. Nun will sie "falsche Wahrnehmungen" über sich korrigieren.

Der Streamingdienst Netflix schrieb auf Twitter: "Pamela Anderson ist bereit, ihre Geschichte in einer neuen Dokumentation zu erzählen." In dem Film, an dem mehrere Jahre gearbeitet worden sei, werde "die Popkultur-Ikone im Rückblick auf ihren professionellen Weg und ihre persönliche Reise die Dinge richtigstellen". Regie führte laut Netflix Ryan White ("The Keepers"). Medienberichten zufolge soll Andersons Sohn Brandon Thomas Lee als Produzent mitgewirkt haben.