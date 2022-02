Ex-Badenixe Pamela Anderson in der Krise

W├Ąhrend Tommy Lee den Start von "Pam & Tomy" angeblich kaum erwarten konnte, soll Pamela Anderson alles andere als gl├╝cklich dar├╝ber sein, dass ihre Ex-Beziehung nun in Serienform (einmal mehr) medial ausgeschlachtet wird. Durch die Serie f├╝hle sich die Schauspielerin an eine "sehr traumatische Zeit" in ihrem Leben erinnert, so eine Quelle gegen├╝ber People.

"Es besteht das Gef├╝hl, dass die Show Pamela ausbeutet", lautet ein Vorwurf. Die Ver├Âffentlichung ihres privaten Sextapes, das von einem ehemaligen Angestellten gestohlen worden war, sei f├╝r Anderson eine "traumatisierende Situation" gewesen und es sei "unfair, dass sie diesem Trauma erneut ausgesetzt wird, als w├╝rde sie eine Wunde wieder ├Âffnen", wird der Insider aus dem Umfeld der zweifachen Mutter zitiert.