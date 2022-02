"Koexistenz schwer zu ertragen": Trauzeuge von Hunzikers Trennung nicht überrascht

Wirklich überrascht scheint ihn die Bekanntgabe der Trennung nicht zu haben.

"Das ist etwas, was Mann und Frau nicht selten widerfährt", stellt er nüchtern fest. In einer Ehe könne es an einen Punkt kommen, an dem man die Person, die man geheiratet hat, nicht mehr leiden kann. "Koexistenz ist schwer zu ertragen", stellt er fest. "Es gibt einen Moment, in dem sie oder er es satt hat, eine Person neben sich zu haben, die gähnt oder sich die Nase putzt."

Sein Fazit: "Michelle und Tomaso erreichten die Ziellinie, aber keiner von ihnen gewann das Rennen. Ehepaare, die sich trennen, verlieren das Spiel gemeinsam."

Weswegen Hunziker und Trussardi beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen, wisse er allerdings nicht. "Niemand weiß, was die Gründe für die Reibereien sind, nicht einmal ich, der ich Tomaso als eine Art Sohn betrachtete", so Feltri.