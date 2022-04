Brooklyn Beckham teilt erste Fotos von Hochzeit und zeigt Nicolas Kleid

Es war die Hochzeit des laufenden Jahres: Am Wochenende hat Brooklyn Beckham, der älteste Sohn von David und Victoria Beckham, seiner Verlobten Nicola Peltz das Jawort gegeben. Geheiratet wurde im Rahmen einer opulenten Traumhochzeit in Palm Springs, Florida, auf dem Multi-Millionen-Familienanwesen des Peltz-Clans. Nun hat das Paar erstmals Bilder von seiner Traumhochzeit auf Instagram veröffentlicht.

Beckham und Peltz zeigen Fotos von ihrer Hochzeit

So teilte Beckham unter anderem ein Foto von Nicola Peltz in ihrem märchenhaften Brautkleid. "Meine wunderschöne Braut", schrieb der Nachwuchsfotograf unter ein Foto, auf dem die Schauspielerin in ihrem weißen Valentino-Dress zu sehen ist.