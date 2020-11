Zu Weihnachten getrennt: Wie die Royals heuer Weihnachten feiern

Queen Elizabeth und ihr Ehemann Prinz Philip befinden sich derzeit auf Schloss Windsor, wo sie gemeinsam den zweiten Teil-Lockdown verbringen. Wegen ihres hohen Alters gehören Queen Elizabeth (94) und der Herzog von Edinburgh (99) zur besonders gefährdeten Corona-Risikogruppe. Prinz Philip, der keine royalen Termine mehr wahrnimmt, verbringt normalerweise seine Zeit auf dem Landsitz der Royals im ostenglischen Sandringham - wo sie traditionellerweise auch mit ihrer Familie die Weihnachtsfeiertage verbringen. Ob sie dieser Gepflgenheit auch in diesem Jahr nachkommen können, bleibt abzuwarten.

Meghan und Harry dürften jedenfalls ihre Packerl nicht persönlich von der Familie entgegennehmen. Sie werden ihr Weihnachtsfest wohl in den USA verbringen. Bereits 2019 zog das junge Paar mit seinem Sohn Archie es vor, nicht mit den Royals in Großbritannien zu feiern, sondern bei Meghans Mutter in Kanada. Gerüchten zufolge soll die Monarchin sehr enttäuscht von ihrem Enkel und dessen Frau gewesen sein. Auffällig war daher, dass ein Bild der beiden auf dem Tisch fehlte, an dem die Queen ihre Weihnachtsansprache hielt. Stattdessen waren gerahmte Fotos von Elizabeths Vater, König George VI., ihrem Ehemann Philip, Prinz William und seiner Familie sowie Thronfolger Prinz Charles und Herzogin Camilla zu sehen. Es sei davon auszugehen, dass über jedes Bild "sorgfältig nachgedacht" wurde, schrieb die Zeitung The Times.