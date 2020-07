Williams und Harrys Charity-Organisationen unter Beschuss

Wie unter anderem die Daily Mail berichtet, soll "Republic" der inzwischen aufgelösten Organisation Sussex Royal "einen Interessenskonflikt, unangebrachte Nutzung von Geldern und den Mangel an Unabhängigkeit" vorwerfen.

Dass Gelder von der Royal Foundation an Meghans und Harrys Wohltätigkeitsorganisationen geflossen sein sollen, sei laut "Republic" lediglich durch die "persönlichen Beziehung zwischen den beiden Shirmherren, dem Herzog von Sussex und dem Herzog von Cambridge" ermöglicht worden.

Imageschädigende Vorwürfe, welche die Meghan und Harry nun offiziell dementiert haben.

"Alle Zuschüsse wurden unparteiisch und objektiv vollzogen, in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Unternehmensführung und wurden transparent gemeldet, in voller Übereinstimmung mit den Vorschriften", so ein Sprecher der einstigen Sussex Royal-Foundation in einem Statement.