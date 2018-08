Womit William und Kate Prinz George verschonen wollen

Was ihre drei Kinder anbelangt, sind Prinz William und Herzogin Kate bekanntlich um eine bodenständige Erziehung bemüht – weswegen sie ihren ältesten Sohn, George auch so lange wie möglich nicht auf seine zukünftige Rolle als König von England vorbereiten wollen.

George wird noch nicht auf künftige Rolle vorbereitet

Der Prinz, der kürzlich seinen fünften Geburtstag gefeiert hat (dazu mehr), steht nach Prinz Charles und William an dritter Stelle in der britischen Thronfolge. Von seiner Zukunft auf dem Thron weiß der royale Spross aber laut Mirror noch nichts.

"Der richtige Zeitpunkt und Anlass wird erst kommen, um George beizubringen, welche Rolle er für die Welt spielt", erklärte William selbst.

Autorin Catherine Mayer verrät in der Biografie "Charles: The Heart of a King" den Grund: William selbst soll als Heranwachsender sehr mit dem Ausmaß seiner Zukunft zu kämpfen gehabt haben.