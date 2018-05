Herzogin Kate über ihre schönsten Momente als Mutter

Sie hat Meghan Markle einiges voraus: Als Frau von Prinz William steht Herzogin Kate seit Jahren im Rampenlicht und wird von royalen Kritikern genau beäugt. Selbst nach der Geburt ihres dritten Kindes vor knapp einem Monat war der einst bürgerlichen Kate keine Verschnaufpause gegönnt. Nur sieben Stunden nach der Entbindung ihres Sohnes Louis zeigte sich die 36-Jährige bereits beim Verlassen des Spitals der Presse.

"Genieße die einfachen Familienmomente"

Tatsächlich seien es aber die alltäglichen Momente, die sie am meisten genieße, verriet sie jetzt.

"Wertvolle Zeit miteinander zu verbringen ist so ein wichtiger Aspekt des Familienlebens und für mich, als Mutter. Es sind die einfachen Familienmomente, wie zum Beispiel das gemeinsame Spielen draußen, die ich genieße", so die dreifache Mutter in einem Brief, den sie verfasste, um die Arbeit in Kinder-Hospizen zu unterstützen.