Wie sich die Sussexes und der Palast gegeneinander ausspielen

Dafür betreibt nun sein langjähriger Freund Alan Titchmarsh in Charles' Namen Image-Korrektur und verteidigt den Thronfolger nach dem explosiven Interview.

"Wenn Sie sich ansehen, was er in seinem Leben erreicht hat, müssen wir das auch schätzen. Es ist sehr einfach, andere Menschen nach ihrer Familie zu beurteilen, aber wir kennen die Insider-Geschichten in all diesen Familien nicht", stärkt Titchmarsh Charles gegenüber der Daily Mail den Rücken. "Es ist weitaus besser, Menschen so zu beurteilen, wie wir sie kennen, und mein Wissen über den Prinz von Wales ist, dass er ein unglaublich hart arbeitender Mann, der am härtesten arbeitende Mann, ist, den ich kenne, der in seinem Leben so viel erreicht hat. Und ich schätze seinen Beitrag zu unserer Gesellschaft enorm."

Ob damit das letzte Wort gesprochen ist, wird sich erst zeigen.