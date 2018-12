Wie Promis auseinandergehen: Der Trend zur Heile Welt-Trennung

Die Sängerin schrieb zu einem Foto, das sie dabei zeigt, wie sie Mac Miller umarmt: "Ich respektiere und liebe ihn endlos und bin dankbar dafür, ihn in meinem Leben zu haben, egal in welcher Form und jederzeit, egal, wie sich unsere Beziehung verändert oder was das Universium für jeden von uns bereithält. (...) Bedingungslose Liebe ist nicht egoistisch, es ist das Beste für diese Person zu wollen, selbst wenn das in dem Moment nicht du bist."

Ob diese harmonischen Trennungen tatsächlich durch bedingungslose Liebe verursacht wurden - oder doch eher als Strategie dazu dienen, das Privatleben der Stars zu schützen, wissen nur die Promis selbst.