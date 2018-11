"Gefühl, dass ich fast nackt bin": Helene Fischer ziert "Vogue"

Christiane Arp hat für diesen medialen Schachzug Peter Lindbergh engagiert, der für seine äußerst natürlichen Fotografien bekannt ist. Für Vogue hat er Helene Fischer, die man sonst nur mit viel Make-up und in sexy Outfits kennt, aus einer anderen Perspektive inszeniert.

"Er hat es wirklich geschafft, dass ich mich ihm so pur, so sinnlich und ehrlich wie möglich gegeben habe", sagte Fischer im Interview mit Christiane Arp. "Beim Shooting hatte ich den ganzen Tag das Gefühl, dass ich fast nackt bin und nur einen Hauch von nichts trage. Obwohl ich ja eigentlich viel anhatte! Aber so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich komplett offenbart und das hat er als Fotograf geschafft."