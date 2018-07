Haare ab: Helene Fischer lässt sich Trendfrisur schneiden

Lange blonde Haare gehörten bislang zu ihren Markenzeichen, jetzt hatte Helene Fischer Lust auf etwas Neues. Auf Instagram präsentierte sich der Schlager-Star kurz vor seiner Stadionshow in Stuttgart mit einem modernen Long Bob.

Typveränderung

Die 33-Jährige ist somit eine von vielen Promi-Damen, die sich in den vergangenen Monaten von einigen Zentimetern Haarlänge getrennt haben. Topmodel Bella Hadid trägt ihre kurzen Haare am liebsten lang gestylt, Diane Kruger ihren Long Bob meist in Form von Beach Waves.